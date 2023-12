Chiều ngày 18/12, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã trọng điểm Quốc phòng và thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT) xã Tư, huyện Đông Giang.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận xã Tư, huyện Đông Giang là xã trọng điểm về quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh ra Quyết định thành lập Tiểu đội DQTT xã với quân số 09 đồng chí.

Lễ công bố Quyết định công nhận xã trọng điểm Quốc phòng và thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT) xã Tư, huyện Đông Giang.

Lực lượng DQTT có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ quan, tổ chức. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ khi Luật DQTV ra đời, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 64 Tiểu đội DQTT tại 64 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Phước