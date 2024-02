Sáng nay 15/2 (mồng 6 Tết Nguyên Đán), Công an tỉnh tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới Giáp Thìn và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong một số hoạt động trong năm 2023. Tham dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Công an tỉnh chào cờ đầu năm mới Giáp Thìn

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2023, qua đó góp phần rất lớn vào việc đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ sáng nay 15/2

Nhân ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị các cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tập trung bắt tay ngay vào công việc, không để chi phối sau thời gian nghỉ Tết, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ giao nhận quân năm 2024 và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội bộ, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế nơi làm việc, quy trình, chế độ trực ban, trực chiến…

Công an tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân

Dịp này, Công an tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân. Đồng thời trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đại Quang