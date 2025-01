Công an Quảng Nam tổng kết công tác năm 2024 và công bố, trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Sáng 02/01/2025, Công an Quảng Nam tổng kết công tác năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cùng Bí thư Thành ủy TP. Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và công bố, trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Tại hội nghị, Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1977, quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam. Trước khi bổ nhiệm, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng là Chánh Thanh tra Công an Quảng Nam.

Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam

Bộ Công an cũng công bố quyết định tái bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam.

Báo cáo hội nghị cho thấy, năm 2024, Công an Quảng Nam đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất ANTT. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Công an Quảng Nam quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an Quảng Nam đạt được trong năm 2024, đồng thời chỉ rõ một số biện pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại như nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã,…đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Công an Quảng Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, trước mắt là tập trung đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giúp người dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an Quảng Nam

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Quảng Nam

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an Quảng Nam, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc Công an Quảng Nam.

Trung Hiếu