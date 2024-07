Công an Quảng Nam tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Sở LĐTB&XH, Phòng xét nghiệm Genstory và các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức lễ ra quân thu mẫu ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ ra quân thu mẫu AND thân nhân liệt sĩ

Đất nước ta đã thống nhất gần 50 năm, nhưng hiện vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó 200.000 hài cốt chưa quy tập và 300.000 hài cốt đã an táng nhưng thiếu thông tin. Đây là nỗi day dứt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sĩ cũng không còn. Điều này đòi hỏi việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, “trả danh tính – nối người thân” cần được triển khai gấp rút.

Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ về chủ trương thực hiện phân tích thông tin ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin để tạo lập kho dữ liệu lớn về ADN của thân nhân liệt sĩ, trên cơ sở đó đối sánh, tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục thu nhận mẫu AND

Phát biểu tại buổi lễ ra quân thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính cho các liệt sĩ. Với kho dữ liệu phổ quát này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng việc tìm kiếm và xác minh thân nhân sẽ hiệu quả hơn. Đây sẽ là cơ hội để gia đình các liệt sĩ có thể tìm được người thân của mình. Tin tưởng và hy vọng một ngày không xa có thể xác định được danh tính và đưa các liệt sĩ về với người thân.”

Thu nhận mẫu AND thân nhân liệt sĩ

Việc xác định thân nhân theo mức độ ưu tiên gần kề gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; anh chị em cùng mẹ đẻ của liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái của liệt sĩ.

Ngay sau lễ ra quân, mẫu AND của thân nhân 14 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính sẽ được thu nhận phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thời gian tới, Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu nhận mẫu AND thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xuân Mai