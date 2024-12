Sáng 15/12, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tham dự lễ có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thái Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Công an Quảng Nam ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, trong thời gian từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025, Công an tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật với tinh thần “Thượng tôn pháp luật – không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao…

Thực hiện hiệu quả cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các CBCS Công an tỉnh chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết ổn định tình hình không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chú ý các vụ việc đang tiềm ẩn phức tạp. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm….

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tạo khí thế quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của CBCS trong toàn lực lượng.

Đại Quang – Quang Phi