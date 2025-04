Công an Quảng Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Sáng ngày 09/4, Công an Quảng Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động.

Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt thực hiện từ tháng 3/2025 đến hết tháng 3/2026 với chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Gắn với từng mốc thời gian cụ thể, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt tập trung vào 05 nội dung trọng tâm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu

Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả rõ rệt, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế. Qua nghiên cứu, học tập phải nắm vững truyền thống vẻ vang của công an nhân dân và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cấp ủy, đơn vị xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cá nhân liên hệ vận dụng đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và quyết tâm thực hiện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Xuân Mai – Minh Tuấn