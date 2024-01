Công an Quảng Nam dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 của Bộ Công an

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, ngành Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và vinh dự được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc của Bộ Công an.

Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 sáng nay 4/1

Đây là kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 diễn ra sáng qua tại Hội trường Công an tỉnh. Đến dự hội nghị có thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước và trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, công khai và trực diện hơn; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm, nhất là trên không gian mạng, tệ nạn cờ bạc, ma túy diễn biến phức tạp…

Tuy nhiên, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng về an ninh, trật tự.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt; mở nhiều đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, môi trường. Qua đó đã điều tra, khám phá 687/776 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tỷ lệ 88,5%); bắt, thanh loại và vận động 37 đối tượng truy nã; thụ lý, giải quyết 2.159/2.476 tin (tỷ lệ hơn 87%). Công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Với những kết quả nổi bật trên, năm 2023 Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị trong thời gian đến lực lượng Công an toàn tỉnh cần đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Nghị quyết và Chương trình công tác, đặc biệt là những mặt công tác lớn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trao huân chương, giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng đã tập trung kiểm điểm, đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp hữu hiệu, mang tính thực tế cao nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an năm 2024.

Kim Huệ – Xuân Hiếu