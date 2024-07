Công an phường Tân Thạnh đạt chuẩn Công an phường kiểu mẫu

Sáng 18/7, Đảng ủy Công an thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024. Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan đến dự.

Công an thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 sáng 18/7

Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác Công an, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phức tạp về ANTT.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan dự hội nghị

Phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ án về trật tự xã hội, ma tuý, kinh tế; xác lập, triệt phá nhiều chuyên án; nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm giảm, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2024, lãnh đạo thành phố đề nghị công an thành phố tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam trao Quyết định công nhận Công an phường kiểu mẫu cho Công an phường Tân Thạnh

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định công nhận Công an phường kiểu mẫu cho Công an phường Tân Thạnh.

Lê Thu – Quang Sơn