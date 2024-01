Sáng nay 11/1, Công an huyện Quế Sơn tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đến dự có Đại tá Võ Thị Trinh – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2023, Công an huyện Quế Sơn điều tra, khám phá 32/36 vụ phạm pháp hình sự (đạt 88,89%); điều tra, khám phá 8/8 vụ ma túy, khởi tố 7 vụ/11 bị can; bắt quả tang 26 vụ/81 đối tượng đánh bạc trái phép; lập biên bản 1.066 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 457 phương tiện các loại; xử phạt vi phạm hành chính 1.040 trường hợp nộp Kho bạc Nhà nước, tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 224 trường hợp.

Cùng với lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn điều tra, giải quyết 84 vụ vi phạm pháp luật; xây dựng 05 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 66 điểm chữa cháy công cộng; vận động thu giữ 01 súng K54, 01 súng K59, 04 súng tự chế, 155 viên đạn quân dụng…

Trao bằng khen cho các chiến sỹ Công an có thành tích xuất sắc

Trong năm, Công an huyện Quế Sơn thu nhận 5.040 hồ sơ căn cước công dân; hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt 42.117 tài khoản định danh điện tử VNeID.

