Công an huyện Nam Giang: tiếp tục tấn công trấn áp mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội

Sáng nay 1/4, Công an huyện Nam Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Toàn cảnh hội nghị sáng nay 1/4

Trong quý I/2024, Công an huyện Nam Giang đã khởi tố thụ lý điều tra 7 vụ, 9 bị can phạm tội về trật tự an toàn xã hội; phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự 4 vụ, 4 đối tượng, phạt tiền trên 21 triệu đồng.

Khởi tố thụ lý điều tra 5 vụ, 8 bị can tội phạm “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”; ngoài ra, xử lý vi phạm hành chính 5 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ, phát hiện và xử lý 6 vụ, 5 đối tượng và 2 công ty, phạt tiền 58 triệu đồng.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, trong đó tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời, cấp phát 226 tờ rơi tuyên truyền về hiểm họa do uống rượu gây tai nạn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công an huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong quí I. Đồng thời, yêu cầu, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai trái trên mạng xã hội; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các tệ nạn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường; phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn Khanh