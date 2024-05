Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024

Chiều 22/5, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV chủ trì cuộc họp phiên thứ II triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức đại hội.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/9, dự kiến sẽ có 330 đại biểu tham dự trong đó 250 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời. Chủ đề của Đại hội là “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển bền vững”.

UBND tỉnh đã có Quyết định số 2646 phân bổ kinh phí tổ chức Đại hội là 1 tỷ 467 triệu đồng. Tổng kinh phí dự trù tổ chức Đại hội là 2,1 tỷ đồng, Ban Chỉ đạo Đại hội đề nghị bổ sung thêm 640 triệu đồng đảm bảo công tác khen thưởng, an ninh và tặng quà cho đại biểu tham dự.

Tại Đại hội sẽ khen thưởng cho 04 tập thể và 18 các nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; 04 tập thể và 05 cá nhân do sở, ban, ngành đề nghị. Đến nay, có 3 địa phương hoàn thành Đại hội gồm huyện Bắc Trà My, Nam Giang và thành phố Hội An (tổ chức Hội nghị). Đến ngày 30/6/2024 các địa phương còn lại sẽ hoàn thành công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 là dịp tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế – xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, tăng thêm tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Ban Dân tộc tỉnh bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, tập trung hoàn thành Đề cương tuyên truyền Đại hội; các cơ quan, đơn vị và các địa phương hối hợp triển khai Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Duy Bình