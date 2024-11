Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dự ngày hội Đại đoàn kết với người dân An Bàng (TP Hội An)

Chiều 16/11, đồng chí Lê Trí Thanh – UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam dự lễ kỷ niệm 94 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An .

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An

Khối phố An Bàng có tổng diện tích gần 215 ha, có 595 hộ dân và 2.930 nhân khẩu với 10 tổ dân phố. Qua một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” trong điều kiện khá thuận lợi, các hoạt động sản xuất kinh doanh có bước phát triển rõ rệt. Đặc biệt ngành du lịch – dịch vụ phát triển ổn định đã góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động trong và ngoài địa phương.

Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân được nâng lê n. C ung cách ứng xử của người dân ngày càng văn minh, lịch sự, bộ mặt đô thị khối phố khang trang, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách đến tham quan, lưu trú tại khối phố.

Hiện khối phố An Bàng chỉ còn 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, đây là những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, già yếu, không còn khả năng lao động, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá chiếm hơn 98,1%.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu

Tham dự ngày hội, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch U ỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chi a vui những thành quả mà người dân khối phố An Bàng đạt được thời gian qua , đồng thời mong muốn bà con tập trung công tác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, nỗ lực phát triển kinh tế du lịch, góp phần đưa hình ảnh thành phố Hội An thuần hậu, sinh thái đến với du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch U ỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh kh ó khăn trên đại bàn khối phố An Bàng

Dịp này, Chủ tịch U ỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh kh ó khăn trên đại bàn khối phố An Bàng. Thành phố Hội An tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá.

Tấn Châu