Chủ tịch UBND tỉnh thăm chúc tết các đồn biên phòng huyện Tây Giang

Chiều ngày 27/1, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, chúc tết và động viên lực lượng công an, quân sự cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng A Xan, A Nông huyện Tây Giang; tặng quà tết cho già làng, người có uy tín, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc lực lượng vũ trang cùng đồng bào có một mùa xuân ấm áp, một cái tết vui tươi, tràn đầy nghĩa tình.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh vai trò đoàn kết, thống nhất giữa đồng bào địa phương, các lực lượng biên phòng, công an, quân sự trong bảo vệ an ninh chính trị khu vực biên giới thời gian qua. Từ sự gắn kết này, giúp chính quyền các địa phương khắc phục khó khăn đặc thù, từng bước tiến lên trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh biên giới; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và mở hướng ổn định đời sống người dân bằng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống nhân dân đồng thời phải phối hợp các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát tốt khu vực biên giới mang đến cho bà con một cái tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; lực lượng vũ trang tăng cường trực để nắm bắt tình hình xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà và gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; trao quà tết cho già làng, người có uy tín, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác cũng đến thăm, chúc tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Tây Giang, Chốt dân quân thường trực xã Ch’Ơm.

