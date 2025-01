Sáng sớm ngày 23/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông số 2 tại Nam Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết Đội Cảnh sát Giao thông số 2

Tại đây, thiếu tá Đồng Quang Khải – Đội trưởng Đội CSGT số 2 báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đội CSGT số 2 trong thời gian qua, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định, kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Nhân chuyến đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông để nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn.

Văn Khanh