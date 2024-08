Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tiếp công dân định kỳ tháng 8

Sáng 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2024.

Công dân Nguyễn Thị Như Phương kiến nghị

Tại buổi tiếp công dân, bà Nguyễn Thị Như Phương, trú tại tổ 4, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An đề nghị giải quyết việc tách thửa đất của gia đình bà.

Được biết, thửa đất của gia đình bà Phương thuộc vùng dự án vệt cây xanh đường ĐT.603B đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Trước đó, UBND thành phố Hội An cũng đã tổ chức làm việc trao đổi với các nhà đầu tư để tìm hướng tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chủ đầu tư dự án cho biết, hiện công ty chưa đảm bảo kinh phí để thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, thành phố Hội An kiến nghị UBND tỉnh trong khi chờ thực hiện quy hoạch vệt cây xanh ven biển thì xem xét chưa thực hiện công tác bồi thường tái định cư và cho phép công dân được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Sau này, nếu có đủ nguồn lực và quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân thì sẽ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Như Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thống nhất với đề xuất nêu trên của UBND thành phố Hội An đồng thời cho biết thêm, nếu đến thời gian quy định mà chủ đầu tư không thực hiện dự án, thì UBND thành phố Hội An tiến hành thu hồi dự án và xem xét phương án tách thửa cho người dân.

Cũng trong sáng 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tiếp công dân Nguyễn Thị Kéo, trú tại phường Cẩm Châu, thành phố Hội An.

Đại diện của công dân Nguyễn Thị Kéo kiến nghị

Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và đại diện các sở, ban, ngành, đại diện của bà Nguyễn Thị Kéo cho biết, bà Kéo hiện đang là chủ sử dụng đối với thửa đất số 1547 do UBND thành phố Hội An cấp ngày 20/01/1995. Tháng 5/2018 bà nộp hồ sơ chỉnh lý biến động nhưng bị chuyển trả hồ sơ dù đã có thông báo thống nhất việc chỉnh lý biến động diện tích giảm và công nhận đất ở đô thị đối với diện dích 421m2.

Tháng 4/2021, bà tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị công nhận đất ở nhưng tiếp tục bị chuyển trả. Trong năm 2021, bà Kéo đã tiến hành làm hồ sơ khiếu kiện, theo bản án của Tòa án nhân dân Quảng Nam và Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng buộc UBND thành phố Hội An tiếp nhận hồ sơ và xác định lại đất ở đối với phần diện tích còn lại của thửa đất 1547 tờ bản đồ số 04 của bà Kéo. Tuy nhiên, sau nhiều lần giải quyết giữa Văn phòng đăng ký đất đai Hội An và Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam, bà Kéo vẫn chưa được giải quyết việc cấp giấy chứng nhận sở hữu diện tích đất ở theo quy định tại các bản án của Tòa án nhân dân Quảng Nam và Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.

Trả lời kiến nghị của đại diện cho bà Nguyễn Thị Kéo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng giao Văn phòng đăng ký đất đai Hội An khẩn trương thực hiện cấp giấy chứng nhận đất cho công dân theo đúng quy định. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm điểm lại trách nhiệm của đơn vị, tránh tình trạng “ngâm” vụ việc, dẫn đến kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Xuân Hiếu – Quang Phi