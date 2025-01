Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thăm, chúc tết ngành công an

Chiều 17/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam và gia đình nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật ngành công an đạt được trong năm qua. Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu ngành công an tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác đề ra. Đặc biệt trong dịp trước, trong và sau tết cần tăng cường giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn PCCC, kéo giảm tội phạm

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và cá nhân Chủ tịch đối với ngành công an. Các cán bộ, chiến sĩ đơn vị cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo người dân đón Tết vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Xuân Hiếu – Đại Quang