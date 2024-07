Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh

Chiều 01/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã đến động viên, khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam sau khi lực lượng Công an tỉnh xuất sắc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng.



Qua nắm tình hình Công an tỉnh đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.



Với thành tích xuất sắc trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã khen thưởng 5 tập thể, mỗi tập thể 20 triệu đồng và tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.



Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh. Kết quả xác minh xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây, trong đó đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980; quốc tịch Đài Loan; tạm trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội này.



Ngày 04/6, Công an Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Shen Chia Chi tại địa bàn TP.Hà Nội ngay sau khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.



Qua trích xuất dữ liệu, Công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/1 ngày, trong đó dòng tiền chuyển vào các tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.







Minh Tuấn – Thiên Duy