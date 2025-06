Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh

Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đến động viên, khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an TP. Đà Nẵng về thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn, hơn 350 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Quảng Nam cùng 04 tập thể và 07 cá nhân thuộc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an TP. Đà Nẵng. Để khích lệ, động viên các tập thể đã có nhiều nỗ lực, thể hiện sự mưu trí trong đấu tranh chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng thưởng nóng đối với 04 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Đây là các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc online quy mô hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ 34 đối tượng vào ngày 21/6 vừa qua. Đây là chiến công rất lớn của Công an tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh vừa chủ động thực hiện tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vừa đảm bảo không để trống, gián đoạn công tác quản lý địa bàn.

Dịp này, Giám đốc Công an Quảng Nam cũng trao Giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án./.

Thiên Duy