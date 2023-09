Sáng nay 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Công dân khiếu kiện về dự án của Công ty Bách Đạt An. Rất nhiều người dân đã bỏ tiền vào các dự án của Công ty này khai thác quỹ đất; vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài nhưng người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 sáng nay 25/9

Vụ việc đã được Toà án các cấp thụ lý, giải quyết. Theo đó, nội dung các bản án buộc Công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “hợp đồng đặt cọc và phân lô đất nền”, “hợp đồng môi giới đất nền” và Công ty Bách Đạt An có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng ở Quảng Nam để thực hiện dự án, lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên Công ty Bách Đạt An vẫn không thực hiện thi hành án.

Xét thấy Công ty Bách Đạt An có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Ngày 20/9/2023 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện công việc số 28/QĐ-CTHADS; Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 29/QĐ-CTHADS và Quyết định cưỡng chế thực hiện công việc số 30/QĐ- CTHADS.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân sáng nay

Cụ thể, Cục THADS buộc Công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân lô đất nền ”, “hợp đồng môi giới đất nền” và Biên bản thỏa thuận ngày 23/5/2019 giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam. Công ty Bách Đạt An có trách nhiệm liên hệ với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn, để thực hiện việc giao nhận đất, lập các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, vụ việc này cơ quan cấp trên đang kiểm tra, do đó tỉnh cũng đang chờ kết luận để thực hiện đúng tính thần chỉ đạo. Trao đổi với bà con, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, những việc gì dựa vào các quy định pháp luật tháo gỡ được có lợi cho người dân thì tỉnh hết sức ưu tiên thực hiện như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện thi hành án để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo thực hiện các quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trung Hiếu