Chủ tịch UBND tỉnh họp về việc xem xét, điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh

Sáng nay 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nhằm đánh giá tiến độ triển khai đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn theo Nghị quyết 59 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh cũng như xem xét 1 số nội dung cần điều chỉnh trong triển khai Nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Toàn cảnh buổi họp sáng nay 24/8

Theo đề án đến năm 2030, toàn tỉnh có 204 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn với tổng kinh phí gần 860 tỷ đồng. Qua khảo sát cho thấy: đến nay có 202/204 trụ sở đã được bố trí đất thực hiện; có 7 trụ sở đã đưa vào sử dụng, 21 trụ sở đang triển khai thi công, 23 trụ sở đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tại cuộc họp, Công an tỉnh đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 59 như: thay đổi hạn chót hoàn thiện các trụ sở đến năm 2025 thay cho thời gian cũ là năm 2030. Theo đó, lộ trình đề ra từ tháng 8/2023 đến năm 2025 dự kiến đầu tư 138 trụ sở với tổng kinh phí trên 570 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả đề án Công an tỉnh kiến nghị với tỉnh tăng kinh phí thực hiện do giá cả tăng; trong thi công cần có sự phối hợp giữa công an và địa phương; nhanh chóng bàn giao mặt bằng đề đảm bảo tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện nội dung điều chỉnh Nghị quyết 59 trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Cùng với đó cần tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, chuẩn bị mặt bằng sạch để bàn giao cho chủ đầu tư. Các dự án nằm trong lộ trình thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì nhanh chóng triển khai ngay trong năm 2023, nhất là khu vực đồng bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất giữ nguyên định mức đã phân bổ theo Nghị quyết đã ban hành, trong thời gian đến căn cứ vào thực tế thi công sẽ tiếp tục rà soát, điểu chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư tổng thể hợp lý, cụ thể.

Ngọc Trang – Trung Hiếu