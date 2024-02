Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam gặp mặt đầu xuân và chúc Tết Hải đội 202

Sáng nay 10/02 (mồng 1 Tết Giáp Thìn), Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam gặp mặt đầu xuân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2).

Thay mặt Đảng ủy – Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đã khắc phục mọi khó khăn, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ chính trị trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Chính uỷ Cảnh sát biển yêu cầu trong thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Hải đội 202 nghiêm túc quán triệt, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu; củng cố doanh trại xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng gia sản xuất.

Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình trên biển, an ninh chính trị, làm tốt công tác chính sách, dân vận đối với gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, chống khai thác IUU và vi phạm pháp luật. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, xây dựng Đảng bộ Hải đội 202 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới, an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thành