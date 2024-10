Chính phủ họp trực tuyến chỉ đạo phòng chống bão số 6

Sáng 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng tránh bão số 6 (Trà Mi).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự tại điểm cầu Quảng Nam

Tại điểm cầu Quảng Nam, có sự tham dự Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ngành.

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Quảng Nam

Theo Tổng cục khí tượng thủy văn: đến thời điểm hiện tại bão đang vào vùng biển khu vực Quảng Trị và Quảng Nam, vùng tâm bão gió cấp 8, tại vùng biển Cù Lao Chàm gió giật cấp 10; trưa 27/10, bão vào đất liền. Trên các vùng biển khu vực này sóng cao từ 4m đến 6m, bão đi dị thường, sau khi vào đất liền rồi sẽ quay ra Biển Đông và gây mưa lớn.

Ông Trương Quang Tuyến – Giám đốc Đài KTTV Quảng Nam

Đến nay, Quảng Nam đã sơ tán hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu vùng nguy cơ ngập úng, sạt lở tại các địa phương, gồm: Duy Xuyên, Phước Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh …đến nơi tránh, trú an toàn.

Hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn tích nước, do vậy trong đợt mưa này các hồ sẽ tham gia cắt lũ cho vùng hạ lưu. Tại các vị trí xung yếu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác đến kiểm soát, chằng chống tàu thuyền phòng ngừa phương tiện va đập, hư hại do sóng to, gió lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 6 diễn biến khá đặc biệt; sau hoàn lưu sẽ là mưa lớn và dự báo đầu tháng 11 sẽ hình thành một cơn bão mới; vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc lưu ý đến các vùng xung yếu; nhất là vùng hạ lưu, vùng núi phải có kịch bản ứng phó cụ thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ quốc phòng duy trì chế độ ứng trực, đặc biệt là các lực lượng QK 4 và QK 5 sẵn sàng hỗ trợ nhân dân cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng lưu ý việc điều tiết hồ chứa, không để bị động khi không còn khả năng cắt lũ; Bộ GTVT, điện lực, viễn thông cần phối hợp tốt với địa phương; cơ quan dự báo phải bám sát tình hình thông tin kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng yêu cầu thực hiện tốt việc kết nối thông tin để nắm tình hình, chỉ đạo một cách kịp thời trong mọi tình huống khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

