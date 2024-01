Chỉ số CCHC huyện Thăng Bình giảm 8 bậc so với năm 2022

Năm 2023, chỉ số CCHC của huyện Thăng Bình đạt 85,63 điểm, giảm 3,53 điểm so với năm 2022, xếp hạng 10/18 huyện, thành phố (giảm 8 bậc so với năm 2022). Có 3 lĩnh vực tăng hạng, 5 lĩnh vực tụt hạng.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tập trung rà soát, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; chú trọng nâng cao hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu dưới hình thức trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. Ngoài ra, nhiều địa phương đã thành lập các mô hình cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân như: xã Bình Dương với mô hình “Ngày thứ 5 trực tuyến”; xã Bình Minh có mô hình “Ngày thứ 7 lắng nghe ý kiến nhân dân”; xã Bình Quý với sáng kiến “Công dân không viết”; thị trấn Hà Lam với mô hình “Trao giấy hết hôn, giấy khai sinh tận nhà cho công dân”…

Cũng trong năm 2023, huyện Thăng Bình đã tiếp nhận hơn 37.000 hồ sơ TTHC. Trong đó cấp huyện tiếp nhận hơn 16.000 hồ sơ, giải quyết gần 15.200 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt hơn 67%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 15,9%; cấp xã tiếp nhận gần 21.100 hồ sơ, giải quyết hơn 20.700 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,8%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 85,7%.

Hồng Năm – Minh Tân