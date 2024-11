Bộ NN&PTNT họp trực tuyến với các tỉnh, thành về Bão Yinxing (bão số 7)

Chiều 8/11, Bộ NN&PTNT họp trực tuyến với các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận nhằm thông tin tình hình diễn biến bão Yinxing (bão số 7) và bàn phương án ứng phó với bão. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở, ngành dự.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 14h chiều 8/11 bão số 7 đã đi vào biển Đông, cách Hoàng Sa 700km về phía đông, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, bão số 7 mạnh nhất là thời điểm đầu giờ chiều và tối 8/11; theo dự báo khả năng bão số 7 đi vào vùng biển Trung bộ và suy yếu dần.

Bộ NN&PTNT cho rằng, dự báo đường đi của bão số 7 còn khác nhau, nhưng khả năng lớn là đi vào khu vực Trung trung bộ, nơi vừa gánh chịu 3 đợt thiên tai gây thiệt hại nặng cho nên các địa phương phải tập trung chỉ đạo, triển khai các phương án phòng, tránh từ sớm để giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương tập trung quản lý tốt tàu thuyền, an toàn trên biển; vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa. Bộ NN&PTNT đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sạt trượt khu vực miền núi, nhất là các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nguy cơ sạt cao, do vậy các địa phương này cần triển khai các phương án và lực lượng tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Với Quảng Nam, để ứng phó với bão số 7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh. Theo đó, rà soát tình hình đảm bảo an toàn công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Tiến hành kiểm tra các phương án sơ tán dân trong trường hợp bão đổ bộ trực tiếp. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát các bản tin về vị trí, diễn biến của bão cho các tàu cá đang hoạt động trên biển chủ động phòng, tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. Hiện nay, Quảng Nam không có trường hợp tàu cá nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Trung Hiếu – Quang Phi