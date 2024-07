Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát giáo dục mầm non ở huyện Núi Thành

Chiều ngày 30/7, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh – Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục mầm non ở huyện Núi Thành.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, huyện Núi Thành có 17 trường mầm non công lập và 3 trường tư thục; có 4 trường mầm non, mẫu giáo tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Tổng số trẻ mầm non đến trường là 8.717 trẻ, chiếm tỷ lệ hơn 82%; trong đó trẻ mầm non tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp là 3.248 trẻ chiếm tỷ lệ 30, 9%.

Huyện có 10% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; có 595 giáo viên mầm non đứng lớp giảng dạy ở các trường mầm non công lập và tư thục trên địa bàn huyện. Chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non dạy trong các trường công lập còn thấp. Số lượng con em của công nhân ở các địa phương khác đến làm việc ở huyện đông, gây áp lực cho các trường mầm non, tư thục trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Dinh – Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT đề nghị huyện Núi Thành quan tâm đến xây dựng cơ sở vật chất mạng lưới trường lớp cho ngành mầm non; triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để giải quyết những khó khăn hiện nay của huyện, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ 3 đến 4 tuổi vào học trong các trường mẫu giáo công lập trên địa bàn huyện Núi Thành.

Trường Giang