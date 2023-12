Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương

Sáng nay 14/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Tới dự trực tiếp tại điểm cầu Bộ GD&ĐT có ông Lại Xuân Môn – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Đắc Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Tại điểm cầu Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Thái Viết Tường – GĐ Sở GD&ĐT tham gia hội nghị.

Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” có vai trò đặc biệt quan trọng, đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết cũng thể hiện tầm nhìn, quyết tâm và định hướng chiến lược với giáo dục, cũng như tầm nhìn phát triển bền vững đất nước trong trước mắt và lâu dài.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục và đào tạo nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đến năm 2017, 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tiểu học vào THCS đạt 94,3%; học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 90,7%. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 87,42% (tăng khoảng 40% so với năm 2013 – 2014); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 59,44% (tăng 21,37% so với năm 2013 – 2014).

Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao, được thế giới ghi nhận. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 29.

