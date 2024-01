Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” tại huyện Nam Giang

Chiều tối ngày 27/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với UBND huyện Nam Giang tổ chức chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo người dân các xã biên giới huyện Nam Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin sơ bộ những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm qua và nhấn mạnh vai trò quan trọng, sự đóng góp to lớn của các xã vùng biên, nơi phên dậu của Tổ quốc. Chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực không dừng lại ở việc hỗ trợ tết mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền các cấp, các, ban, ngành đoàn thể và Bộ đội Biên phòng. Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền, nhân dân huyện Nam Giang tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc đường lối quân sự, an ninh biên giới và đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn – Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết: qua 8 năm thực hiện, chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì đã vận động được hàng chục nghìn suất quà, hàng trăm công trình thiết thực hỗ trợ đồng bào vùng biên phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội.

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” tặng 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho nhân dân các xã biên giới

Từ nguồn ngân sách và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh, chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” đã tặng gần 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng, 5 công trình đèn năng lượng mặt trời, 15 mô hình bò sinh sản và nhiều phần quà ý nghĩa cho chính quyền, nhân dân các xã biên giới.

Xuân Hiếu – Quang Phi