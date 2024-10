Bộ Công an đánh giá thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại Quảng Nam

Chiều 15/10, đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng V05 làm trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 15/10

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng các phòng nghiệp vụ liên quan.

Qua báo cáo, Quảng Nam có 197 xã, trong đó 193 xã xây dựng nông thôn mới, 129 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 67%). ANTT là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đặc biệt là xã khu vực đồng bằng điều kiện kinh tế xã hội phát triển nhanh, kéo theo tình hình ANTT cũng phức tạp hơn. Điều này ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu đạt tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác Bộ Công an đã đánh giá toàn diện các ưu, khuyết điểm, bổ sung nhiều giải pháp trong công quản lý ANTT như: xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách tại địa phương, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh trật tự, tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức pháp luật của người dân nhằm giảm tỷ lệ tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Công an xã Tam Giang (huyện Núi Thành) sáng 15/10

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an xã Tam Giang (huyện Núi Thành) để khảo sát, đánh giá các tiêu chí NTM trên lĩnh vực ANTT. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng V05 yêu cầu lực lượng Công an xã cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nhân dân, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, theo dõi, ngăn chặn các hoạt động tội phạm để nâng cao phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Duy Lộc