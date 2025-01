Ngày 15/1, đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) do Đại tá Somchith Nilaphonh – Chỉ huy trưởng chính trị làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ – 2025 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

Trong không khí thân tình, đoàn kết, hữu nghị, Đại tá Somchith Nilaphonh và Đại tá Hoàng Văn Mẫn Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam thông báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của 2 tỉnh Quảng Nam, Sê Kông cũng như trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Đại tá Somchith Nilaphonh gửi lời chúc năm mới tốt đẹp, đồng thời cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của BĐBP Quảng Nam trong thời gian qua.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam, Đại tá Hoàng Văn Mẫn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông đã dành cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam, chúc mối quan hệ đoàn kết giữa hai đơn vị ngày càng phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Hồng Anh