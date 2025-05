Sáng 20/5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng do ông Mori Takero – Tổng Lãnh sự dẫn đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, ông Mori Takero bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản sau khi đơn vị hành chính mới được sáp nhập. Đại diện đoàn khẳng định, đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa đơn thuần, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc biệt, thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa Hội An và Nhật Bản suốt hơn 400 năm qua. Sự kiện này đã được tổ chức thường niên từ năm 2003 và mang dấu ấn riêng biệt tại Hội An – nơi nhiều thế hệ Đại sứ Nhật Bản cùng các tổ chức, cá nhân Nhật Bản từng gắn bó. Đoàn cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục duy trì lễ hội này tại Hội An, kể cả sau khi sáp nhập, nhằm giữ gìn giá trị truyền thống và kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, thiện chí hợp tác từ phía Nhật Bản; đồng thời cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện để tiếp tục duy trì sự kiện văn hóa đặc biệt này tại thành phố Hội An. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, giữa tỉnh Quảng Nam và các địa phương, đối tác Nhật Bản.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác khác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, như đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các trường học, tăng cường các khoản viện trợ phi chính phủ của Nhật Bản tại các huyện miền núi của tỉnh, và thúc đẩy các hoạt động du lịch.

Dương Oanh – Quốc Thành