Chiều 18/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tây Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà tết tại huyện Tây Giang

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy và đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tây Giang là nơi yên nghỉ của 130 anh hùng liệt sĩ đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, các anh đã anh dũng chiến đấu và nằm lại trong lòng đất mẹ, nơi vùng cao biên giới nơi này.

Tại buổi gặp mặt và tặng quà tết cho người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu, sau khi nghe lãnh đạo huyện Tây Giang báo cáo công tác chăm lo tết, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào các xã vùng cao, các hộ đặc biệt khó khăn để mọi nhà, mọi người đều đón Tết cổ truyền thật đầy đủ, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo và chúc Tết các đồn biên phòng, các xã biên giới huyện Tây Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận: chính quyền, bà con nhân dân Tây Giang trong thời gian qua đã tích cực tham gia cùng với BĐBP, lực lượng công an tổ chức tốt các hoạt động tuần tra bảo vệ an toàn biên giới, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, qua đó khối đại đoàn kết toàn dân, tình đoàn kết quân – dân ngày càng được cũng cố vững chắc.

Xuân Hiếu – Quang Phi