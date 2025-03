Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Sê Kông – Lào.

Chiều 24/3, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cùng đoàn công tác nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông gởi lời chúc mừng cùng những tình cảm sâu sắc nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam nhân sự kiện trọng đại 50 năm Giải phóng và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay nhấn mạnh: tình hình an ninh, quốc phòng, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông luôn ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục duy trì, quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu. Thời gian qua, Quảng Nam đã quan tâm và tập trung hỗ trợ tỉnh Sê Kông trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ. Những kết quả đạt được là cơ sở để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Quảng Nam – Sê Kông tiếp tục sâu sắc hơn nữa, gắn bó keo sơn trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông và đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, sự hy sinh, kề vai sát cánh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong các cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 – 22/3/2025).

Những định hướng lớn về phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới cũng được 2 tỉnh Quảng Nam – Sê Kông bàn bạc, thảo luận, như: tiếp tục phát huy hiệu quả từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Ọoc mang lại, việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 14D, hợp tác về giáo dục và đào tạo, kế hoạch phối hợp chung nhằm phát triển cặp cửa khẩu phụ Tây Giang – Kà Lừm thành cửa khẩu chính trước 2030.

Xuân Hiếu – Quang Phi