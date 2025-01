Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chúc Tết gia đình chính sách thành phố Tam Kỳ

Chiều ngày 15/1, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc tết gia đình chính sách, người có công cách mạng tại thành phố Tam Kỳ và Đồn Biên phòng Tam Thanh nhân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thăm, tặng quà tết gia đình ông Nguyễn Văn Phương

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thăm, tặng quà tết gia đình ông Nguyễn Văn Phương, thương binh ¼ trú tại phường An Phú, qua đó chúc gia đình đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình người có công cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn, các gia đình chính sách phát huy truyền thống, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để con cháu noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh

Tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị thời gian qua. Nhân dịp Tết đến, xuân về, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng người thân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị đơn vị bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn để người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Đoàn đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình bà Mai Thị Đoan

Thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Lê Ngọc Cẩm

Dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình bà Mai Thị Đoan và ông Lê Ngọc Cẩm là hai hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.

Duy Bình