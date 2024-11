Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với  Trường Đại học Quảng Nam

Chiều 19/11, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Trường Đại học Quảng Nam về kết quả hoạt động năm 2024, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong thời gian đến. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các ngành liên quan của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Trường Đại học Quảng Nam

Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm gần đây, kết quả tuyển sinh một số ngành hệ chính quy của trường Đại học Quảng Nam (ĐHQN) tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Riêng năm 2024 này, hệ chính quy tuyển gần 778 sinh viên, đạt 110% so chỉ tiêu ngân sách giao, đạt gần 78% so với chỉ tiêu bao gồm ngoài ngân sách, tăng hơn 14% so với năm 2023. Nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường là 1655/1902 chỉ tiêu, đạt hơn 87%. Hiện nay, Trường Đại học Quảng Nam đang đào tạo 15 mã ngành trình độ đại học cho các hệ chính quy, liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học.

Nhằm đưa Trường Đại học Quảng Nam phát triển trong xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ trong hệ thống đào tạo cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng: Trường Đại học Quảng Nam cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực chất về năng lực, điểm mạnh, điểm yếu, vị trí của đơn vị trong hệ thống Đại học cả nước để xây dựng chiến lược phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý nhà trường tăng cường bắt kịp xu hướng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian đến. Một số nội dung kiến nghị đề xuất của trường liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh, thu hút, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ giảng viên, bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất nhà trường được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tham mưu đề xuất hướng giải quyết.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa, quà và gửi lời chúc hạnh phúc, thành công đến đến tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Quảng Nam nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982.

Ngọc Trang – Đại Quang