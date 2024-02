Bí thư Tỉnh ủy: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, chủ động đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng nay 01/02

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng dự buổi làm việc

Sáng nay 1/2, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Công an tỉnh để nghe báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh, ngay trong tháng 12/2023, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an đặt quyết tâm đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, phá rối ANTT. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm. Kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong đêm giao thừa…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của lực lượng Công an trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: những ngày giáp Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, do đó, lực lượng Công an tỉnh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, lập kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự chi tiết, cụ thể, không để bị động, bất ngờ; duy trì kỷ luật, kỷ cương, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có yêu cầu…

Đại Quang