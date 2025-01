Nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và đón chào năm mới Ất Tỵ 2025, chiều ngày 17/1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết viếng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cụ Huỳnh là người học rộng, đức cao, chí lớn. Năm 1905, cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với các chí sĩ Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp đi tìm hiểu tình hình thực tế ở phía Nam, xem xét dân tình, sĩ khí, đề xướng tân học, rồi trở về Quảng Nam khởi xướng, lãnh đạo phong trào Duy tân. Sau đó, cụ bị thực dân Pháp bắt, đày đi tù Côn Đảo suốt 13 năm (1908 – 1921). Ngay khi được trả tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tích cực hoạt động đòi quyền lợi cho dân, cho nước. Năm 1926, cụ Huỳnh làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ với mong muốn góp sức giúp dân, giúp nước, nhưng không đạt được mục đích nên cụ từ chức. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đầu năm 1946, cụ làm Chủ tịch Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Đầu năm 1947, do tuổi cao sức yếu và lâm bệnh nặng, cụ Huỳnh qua đời tại tỉnh Quảng Ngãi (ngày 21/4/1947).

Dịp này, đại biểu cũng đến viếng hương mộ cụ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng trong khuôn viên nhà lưu niệm.

Nguyễn Hưng – Hoài Phương