Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa

Tối 28/1 (nhằm 29 tháng Chạp) đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm tặng quà, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ đêm giao thừa. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chế độ trực, đảm bảo lực lượng, phương tiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên đến các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa cấp cứu

Thăm, tặng quà các y, bác sĩ, người lao động, bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu và Trung tâm Cấp cứu 115 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Cũng trong đêm giao thừa, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ, người lao động, bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu và Trung tâm Cấp cứu 115 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sẵn sàng sơ, cấp cứu của các đơn vị. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng tặng quà Tết và gởi lời động viên đến các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa cấp cứu.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc Tết Công ty Điện lực Quảng Nam

Đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết Công ty Điện lực Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành điện trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Đến thăm, tặng quà Tết công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công ty và của anh chị em công nhân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đặc biệt là các công nhân phải làm việc xuyên đêm giao thừa để sáng Mùng 1 người dân du xuân, đón Tết với không khí trong lành hơn.

Cũng trong tối 29 Tết, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Đây là hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tổ chức từ nhiều năm nay nhằm động viên, chia sẻ với các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.

Xuân Hiếu – Quang Phi