Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa

Tối ngày 9/2 (30 Tết), đoàn đại biểu của Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bí thư Tỉnh ủy thăm tặng quà, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Tam Kỳ làm nhiệm vụ bắn pháo hoa tại Quảng trường 24/3

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu đã đến thăm tặng quà, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Tam Kỳ (lực lượng đang làm nhiệm vụ bắn pháo hoa tại Quảng trường 24 tháng 3), Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nghe chỉ huy đơn vị báo cáo nhanh nhiệm vụ sẵn sàng trực, chiến đấu đảm bảo hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị đồng thời mong muốn: trong những ngày Tết Nguyên đán cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, an toàn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã tặng quà và chuyển lời thăm hỏi, động viên và gởi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình năm mới vạn sự an khang, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cũng trong tối 30 Tết, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các y, bác sĩ, người lao động và bệnh nhân tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các y, bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã kiểm tra bệnh viện và thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Khoa cấp cứu hiện đang điều trị cho hơn 10 bệnh nhân với hơn 13 nhân viên y tế thuộc các kíp trực. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị cho những ngày Tết, đặc biệt việc tổ chức các kíp trực đầy đủ, đồng thời lưu ý các y, bác sĩ tiếp tục quan tâm thường xuyên cho bệnh nhân để người bệnh yên tâm điều trị trong những ngày Tết. Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu đã đến từng giường bệnh để động viên, thăm hỏi và tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa.

Trong đêm Giao thừa, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các y, bác sĩ, người lao động tại Trung tâm Cấp cứu 115.

Xuân Hiếu – Quang Phi