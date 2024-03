Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Thành uỷ Hội An

Sáng nay 2/3, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Hội An về kết quả thực hiện năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng chí Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Quang cảnh buổi làm việc sáng nay 2/3

Báo cáo của Thành uỷ Hội An cho biết; năm 2023, Hội An thực hiện hoàn thành 21 chỉ tiêu, trong đó 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, 2 chỉ tiêu chưa đạt là ngành nông – lâm – ngư nghiệp và chi đầu tư phát triển. Năm qua, kinh tế thành phố Hội An tiếp tục phục hồi và phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 6,9 tỷ đồng, trong đó ngành du lịch dịch vụ tăng trưởng đáng kể, du khách đến tham quan gần 4 triệu lượt người, 1,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 50% so với năm trước đó. An ninh chính trị được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người gần 53,2 triệu đồng/năm, không có hộ nghèo, chỉ còn 75 hộ cận nghèo và 23 hộ nghèo diện bảo trợ xã hội.

Năm 2024, Thành uỷ Hội An đề nghị Tỉnh uỷ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Hội An xây dựng đô thị thông minh, hướng đến thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh thống nhất Đề án tổng thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và một số vấn đề liên quan đến phát triển du lịch sông, sản phảm du lịch đêm, giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước….

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các sở ngành liên quan tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Hội An để nhanh chóng giải quyết vướng mắc. Đặc biệt lưu ý đến quy hoạch phát triển thành phố Hội An thông minh, quy hoạch giao thông, xây dựng nghĩa trang và những vấn đề về chính sách đất đai, thuê nhà trong khu vực phố cổ.

Tấn Châu