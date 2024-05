Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát tại Duy Xuyên

Chiều ngày 8/5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và đoàn công tác có buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng; công tác triển khai xây dựng nông thôn mới, các hoạt động bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hoá và công tác xoá nhà tạm cho hộ nghèo. Tham dự buổi việc có các đồng chí Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Quang Bửu – PCT UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác có buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên chiều 8/5

Báo cáo của Thường vụ Huyện uỷ huyện Duy Xuyên cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, quan tâm nắm bắt tình hình, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chú trọng công tác rà soát, điều động, phân công, bố trí cán bộ, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ để đảm bảo phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đáng chú ý, tình hình sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm có những tín hiệu tích cực, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 832 tỷ đồng tăng 2,8% so với cùng kỳ và đạt gần 18% so kế hoạch năm. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 149,4 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ, trong đó Mỹ Sơn đạt mức 19,4 tỷ đồng; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện hơn 199,1 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán năm 2024 huyện giao và bằng 77,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù đạt những kết quả tích cực, huyện Duy Xuyên cũng đề cập những khó khăn thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này. Trong đó, huyện Duy Xuyên đề cập đến công tác quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa được triển khai thực hiện từ năm 2017, tuy nhiên đến nay chưa được phê duyệt; các dự án trọng điểm Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các dự án thành phần do các đơn vị của tỉnh bàn giao cho huyện còn dở dang, chậm tiến độ; các dự án đầu tư năm 2008 chưa đồng bộ và không phù hợp với thực tế, hầu hết hạ tầng khu tái định cư đều dở dang, chưa khớp nối ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng dự án và công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm 2 hộ nghèo, khó khăn về chỗ ở của xã Duy Trinh và Duy Tân

Đoàn công tác khảo sát khu đền tháp Mỹ Sơn

Trước đó, trong buổi sáng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và đoàn công tác khảo sát trực tiếp khu dân cư NTM kiểu mẫu An Hoà, xã Duy Trung; đến thăm 2 hộ nghèo, khó khăn về chỗ ở của xã Duy Trinh và Duy Tân; dâng hương lăng mộ Bà Thu Bồn tại xã Duy Tân; khảo sát khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng 120 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ khó khăn nhà ở xây dựng nhà mới

Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng 120 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ khó khăn nhà ở xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống.

Tấn Châu – Quang Phi