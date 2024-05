Sáng ngày 8/5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan đã có chuyến kiểm tra thực tế mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Duy Xuyên sáng 8/5

Trực tiếp khảo sát, trao đổi với các hộ dân thôn An Hòa, xã Duy Trung, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức xã hội và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận nhưng đòi hỏi phải có tính liên tục, bền vững trong mỗi tiêu chí, đặc biệt chú ý đến hoạt động tổ chức sản xuất, nâng cao mức thu nhập cho người dân và bảo vệ cảnh quan môi trường để người dân hưởng thụ thành quả của mình.

Theo lãnh đạo địa phương, toàn thôn An Hòa có 487 hộ dân với tổng cộng 2.000 nhân khẩu. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 57 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2020. Hiện nay, thôn An Hòa không còn hộ nghèo; số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,2%.

Nhờ lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân cải thiện đáng kể và hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, năm 2021 thôn An Hòa được UBND huyện Duy Xuyên công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tấn Châu – Quang Phi