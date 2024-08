Bế mạc kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X: thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

Sáng 14/8, sau nội dung thực hiện công tác nhân sự, kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục xem xét, quyết định các tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 14/8

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì

Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các báo cáo, đề án do UBND tỉnh trình, trong đó, có nhiều nội dung đang được cử tri, Nhân dân quan tâm và thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian đến.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trong thảo luận phương án điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương đầu tư và dừng thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2), đường nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang, quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý còn độ tuổi công tác dưới 1 nhiệm kỳ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu và các quy định về hỗ trợ lễ tang, phúng viếng… Sau một buổi thảo luận, các đại biểu thống nhất thông qua 8 dự thảo nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 25, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao sự tập trung thảo luận của các đại biểu, ghi nhận những ý kiến có trách nhiệm để hoàn thiện các nghị quyết quan trọng, sát đúng với tình hình thực tế hiện nay. Các nghị quyết được thông qua có vai trò quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư đảm bảo theo quy định, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm đến.

Tấn Châu – Trung Hiếu