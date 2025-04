Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2025

Sáng 22/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 4/2025 nhằm thông tin về tình hình và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 4/2025

Tham dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Trung ương đang công tác tại Quảng Nam; báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận các huyện, thị xã, thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; cùng các đồng chí trưởng, phó phòng thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tư liệu về 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Trần Khắc Thắng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương, đã báo cáo hai chuyên đề: “80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động kỷ niệm” và “Tình hình biển, đảo thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”.

Hội nghị cũng dành thời gian để triển khai một số định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

