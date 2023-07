Sáng ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo và hoạt động Báo cáo viên 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo tuyên truyền phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng, góp phần tích cực trong công tác định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn… Kịp thời theo dõi, đề xuất chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Tiếp tục tuyên truyền công tác tuyển quân, giao quân gắn với tuyên truyền sản xuất nông nghiệp và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của huyện. Tham mưu tổ chức 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 730 lượt người tham dự. Phối hợp với Công an huyện phát hành tập sách Lịch sử Công an Nhân dân huyện Tiên Phước (giai đoạn 1945-2020); tổ chức giới thiệu và tuyên truyền tập sách “Địa chí Tiên Phước”…

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp.

Nguyễn Hưng