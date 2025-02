Bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh

Sáng 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.

Việc chuyển giao này nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ, không gián đoạn.

Tại buổi lễ, hai đơn vị đã thông qua dự thảo Biên bản bàn giao, tiếp nhận, bao gồm: nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị và các quy trình liên quan.

Với sự thống nhất cao, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo việc vận hành hệ thống đúng quy định, không ảnh hưởng đến công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân.

