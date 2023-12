Bắc Trà My: Tỷ lệ hộ thoát nghèo vượt chỉ tiêu tỉnh giao

Sáng nay 27/12, huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, toàn huyện có 1.073 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 165,08% so với chỉ tiêu tỉnh giao là 650 hộ, đạt tỷ lệ 100,75% so với chỉ tiêu huyện giao là 1.065; có 291 hộ thoát cận nghèo đạt tỷ lệ 93,87% so với chỉ tiêu huyện giao.

Toàn cảnh hội nghị sáng nay 27/12

Một trong những giải pháp huyện Bắc Trà My đã triển khai thực hiện trong công tác giảm nghèo đó là lồng ghép các nguồn lực theo đúng phương pháp giảm nghèo đa chiều, đa dạng sinh kế trên cơ sở xóa dần cơ chế “cho không”; huy động nguồn lực kết hợp với đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; nhất quán quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc, phát huy nội lực trong nhân dân. Người nghèo chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

Hiện nay, huyện miền núi Bắc Trà My cũng đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, thủy lợi, nước sinh hoạt… phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa đáp ứng phát triển sản xuất của người dân.

Đến nay, 100% xã, thôn, tổ có đường giao thông đến trung tâm xã; có 07/13 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 13/13 xã, thị trấn đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. 100% xã có trường, lớp học kiên cố, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 02/13 xã, thị trấn có trường đạt chuẩn quốc gia.

Tuấn Tú – Thúy Vân