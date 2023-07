Bắc Trà My thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023

Sáng nay 11/7, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã tập trung lãnh chỉ đạo địa phương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện theo giá hiện hành ước đạt 1.782 tỷ đồng. Sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đạt trên 4.400 tấn, đạt 56,43% so với kế hoạch, tăng 147,7 tấn so với vụ Đông Xuân năm trước.

Huyện Bắc Trà My cũng đã triển khai trồng rừng tập trung với diện tích trên 900 ha; triển khai thực hiện phương án trồng thí điểm rừng đầu nguồn tại hồ Dương Hòa, xã Trà Sơn; trong đó trồng mới và trồng bổ sung 5,3 ha. Hiện nay, Bắc Trà My tiếp tục quản lý, chăm sóc tốt cây Sâm Ngọc Linh đã di thực về trồng thử nghiệm tại xã Trà Bui.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã tổ chức mở 06 lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của đảng với hơn 873 người tham gia; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 111 quần chúng; 02 lớp đảng viên mới cho 77 đảng viên tham gia học tập. Đến nay, đã kết nạp 48 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.616 đảng viên.

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Bắc Trà My cũng đã tiếp thu, giải trình ý kiến của đảng viên tại các chi bộ cơ sở đồng thời quán triệt tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn huyện.

Tuấn Tú – Thúy Vân