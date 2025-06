Bắc Trà My khen thưởng 10 cá nhân, tập thể nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 12/6, huyện Bắc Trà My tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Tại đây, UBND huyện Bắc Trà My khen thưởng 10 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí truyền thông tại địa phương.

UBND huyện Bắc Trà My khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí truyền thông tại địa phương

Huyện miền núi Bắc Trà My, nơi còn nhiều khó khăn, thách thức, những người làm báo ở đây không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, mà còn là những người truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng, lan tỏa nhân văn, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác báo chí không chuyên tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Bắc Trà My chính là những người âm thầm cống hiến trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Không có thẻ nhà báo, không qua trường lớp chính quy, họ vẫn không ngừng tự học, tự rèn, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, truyền thông. Họ vừa là phóng viên, vừa là biên tập viên, kỹ thuật viên – kiêm nhiệm tất cả các khâu từ ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng. Từ phát thanh truyền thống đến báo hình, báo in, báo điện tử, đội ngũ này đã ghi dấu ấn với hàng trăm tác phẩm chất lượng.

Trong 15 năm qua, các phóng viên huyện Bắc Trà My đã đạt hơn 30 giải báo chí cấp tỉnh và Trung ương, trong đó có nhiều giải Nhất, giải Vàng tại các kỳ Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam và vinh dự nhận giải báo chí cấp quốc gia.

Tuấn Tú – Thúy Vân