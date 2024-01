Bắc Trà My kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao

Sáng nay 5/1, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Bắc Trà My có 50 tổ chức cơ sở đảng với 2.632 đảng viên. Trong năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp 93 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 08/16 chỉ tiêu thực hiện đạt và 08/16 chỉ tiêu thực hiện vượt so với Nghị quyết.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng giá trị sản xuất năm 2023 trên địa bàn huyện đạt trên 3.467 tỷ đồng, tăng 9,86% so với năm 2022. Huyện đã thực hiện thành công các chuỗi sự kiện tại Lễ hội Quế Trà My và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Bắc Trà My. Huyện đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 13 nhà ở cho hộ gia đình, người có công khó khăn về nhà ở với số tiền 780 triệu đồng; công tác nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện.

Cạnh đó, công tác giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo được tích cực chỉ đạo thực hiện. Trong năm, toàn huyện có 1.073 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 165,08% so với chỉ tiêu tỉnh giao; có 291 hộ thoát cận nghèo; đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 850 lao động đạt 106,25% so với chỉ tiêu, trong đó có 560 lao động có việc làm thường xuyên, đạt 140,0% so với chỉ tiêu.

Tại hội nghị, Huyện ủy Bắc Trà My đã triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024, trong đó tập trung xây dựng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và đăng ký thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” năm 2024.

Dịp này, Đảng bộ huyện Bắc Trà My khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tuấn Tú – Thúy Vân