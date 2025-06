Bắc Trà My bãi bỏ một số nghị quyết trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Sáng ngày 19/6, HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2025, bãi bỏ một số nghị quyết trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 1.805 tỷ đồng. Địa phương tiếp nhận và phân bổ nguồn vốn 12 tỉ đồng cho các xã thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư năm 2025 cho 120 hộ. Công tác thực hiện nhà ở được thực hiện khẩn trương, đặc biệt là đối với các hộ thuộc khu vực có vết nứt trên địa, các hộ thuộc khu vực cầu Sông Bui thuộc Thôn 6 xã Trà Bui.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Bắc Trà My đã ra Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Tuấn Tú – Thúy Vân